В Касимове похитителей крышки канализационного люка нашли по автомобилю

В Касимове двое местных жителей похитили крышку канализационного люка. Обнаружить злоумышленников правоохранителям удалось по автомобилю.

В полицию обратился местный житель и сообщил, что с тротуара рядом с его домом пропала крышка от канализационного люка. Открытый колодец представлял опасность для пешеходов. Выяснилось, что в тот день рядом с люком был замечен автомобиль, на котором передвигались молодые люди. Появилось подозрение, что именно они причастны к пропаже крышки.

Сотрудники полиции разыскали и задержали парней. В их автомобиле хранилась похищенная крышка, её похитители собирались сбыть как вторсырьё.

В отношении касимовцев возбудили уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.