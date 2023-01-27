В Касимове открылось необычное этническое выставочное пространство

Благодаря региональной грантовой поддержке в сфере туризма создан «Касимовский интерактивно-гастрономический центр». Он включает в себя экспозиционный зал и этно-кафе национальной татарской кухни. Об этом сообщило Минэкономразвития Рязанской области.

Инициаторами проекта выступили предприниматели Равиль и Светлана Терегуловы, давно зарекомендовавшие себя успешной семейной бизнес-династией. В сотрудничестве с известным шеф-поваром из Санкт-Петербурга Сергеем Малаховским им удалость создать идеальное место для встречи с друзьями, деловых бесед, семейного отдыха и знакомства с традиционными блюдами татарской кухни в стильном интерьере и уютной обстановке традиционного убранства татарского дома.

Сергей Малаховский неоднократно приезжал в Касимов для проведения кулинарных мастер-классов по приглашению министерства экономического развития Рязанской области в рамках программы поддержки предпринимательства.