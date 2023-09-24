В Касимове обнаружили незаконные выпуски сточных вод

В Касимове, на улице Советской сотрудники Росприроднадзора, проверяя сообщение о сбросе сточных вод, обнаружили два несанкционированных выпуска в районе ООО «КФ «Конфеста» и в районе ООО «Касимов Древ». Об этом сообщается на странице управления ведомства по Рязанской области ВКонтакте.
Сточные воды попадают в ручей Сиверка, далее в реку Оку. Специалистами Рязанского филиала ЦЛАТИ отобрали пробы воды и почвы на земельных участках. Исследования показали значительные превышения по ряду загрязняющих веществ в сточных водах.
Эксперты рассчитывают размеры причинённого природе ущерба, на их основе подготовят требования о добровольном возмещении вреда.
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