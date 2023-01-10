В Касимове на пожаре в частном доме пострадали двое мужчин

В Касимове на улице Карла Либкнехта 10 января произошёл пожар в частном доме. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 6:32, пожар был локализован в 8:05. Открытое горение удалось ликвидировать в 8:50. На тушении работали 17 человек личного состава и 7 единиц техники.

В результате пожара двое мужчин 1965 и 1940 годов рождения пострадали, их доставили в Центральную районную больницу.

В группе Автоклуб города Касимов ВКонтакте уточняется, что пожар произошёл в доме 21а с мансардой.