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Пятница, 20 мая, 2022

В Касимове мужчина украл у пожилого родственника 170 тысяч рублей

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Касимове мужчина украл у пожилого родственника 170 тысяч рублей

В Касимове 35-летний мужчина украл у 86-летнего родственника 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Недавно потерпевший пережил смерть близкого человека; на похоронах пенсионер встретил молодого родственника и доверил ему свои сбережения, чтобы, в случае смерти, организовать достойное захоронение.

Однако молодой человек нарушил свои обещания, взял все деньги — 170 тысяч рублей — и скрылся в другом регионе.

Полиция смогла задержать злоумышленника. Следственное подразделение межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудило уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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