В Калуге за 19-летним водителем устроили погоню со стрельбой

Калужские полицейские устроили погоню за 19-летним нарушителем с применением оружия. Об этом пишет ГТРК Калуга со ссылкой на УМВД по Калужской области.

Как сообщают в ведомстве, сотрудники ДПС обнаружили автомобиль с тонированными стёклами. На требование остановится водитель увеличил скорость, после чего полицейские погнались за машиной. Лихач совершал на дороге опасные манёвры, не реагировал на требования правоохранителей, использовавших громкоговоритель. В результате сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие: сначала они сделали выстрелы в воздух, после, когда это не помогло, — по колёсам. В итоге автомобиль остановился, нарушитель был задержан.

Установлено, что у молодого человека нет водительских прав. На него составили протоколы по 4 административным статьям.