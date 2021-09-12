В Калуге на голову женщины упал козырек фестивальной палатки

Жительница Калуги пожаловалась на неприятный инцидент, который произошел с ней в Гостиных рядах на Фестивале сыра, пишут Калужские новости.

По словам горожанки, с ней случилась беда прямо во время дегустации сыра.

«Сегодня посетила чудесный во всех смыслах Фестиваль сыра. Который был чудесным ровно до того момента, как мне на голову упал козырек одной из сырных палаток», – отметила женщина.

В итоге пострадавшую начало тошнить, у нее стала кружиться голова. При этом, как утверждает калужанка, перед ней никто не извинился и не предложил помощь.

Гендиректор Агентства развития бизнеса Калужской области Стефан Перевалов принес извинения женщине за случившееся и пообещал осмотреть оборудование и постройки на площадке.

Также он призвал сообщить ему о необходимости оказания ей помощи.