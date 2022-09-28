В Кальном неизвестные разбили стекло припаркованной машины

На улице Кальная в Рязани неизвестные разбили стекло припаркованной легковушки. Фото повреждённого авто появились в группе ПУВР ВКонтакте.

Инцидент произошёл 27 сентября около 10 часов вечера между домами 35 и 37 по улице Кальной. От вандалов пострадал автомобиль Peugeot 308.

Владелица машины просит очевидцев происшествия и всех, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, связаться с ней в личных сообщениях.

Сегодня же стало известно о ещё одном повреждённом автомобиле в Рязани. Припаркованное авто пострадало на улице Урицкого, виновник происшествия скрылся.