Воскресенье, 29 сентября, 2024

В Кадомском районе за сутки потушили шесть пожаров

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В субботу, 28 сентября, в Кадомском районе потушили шесть пожаров. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар случился в деревне Ясная поляна из-за короткого замыкания на линии электропередач. Оно произошло из-за сильного ветра. Другой пожар произошел в селе Восход по той же причине. В обоих случаях удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить огонь к жилым домам.

На территории бывшего деревообрабатывающего завода в центре Кадома загорелись отходы деревообработки. Затем стало известно о возгорании сухой травы в 20 километрах на юго-западе от Кадома. Параллельно поступило сообщение о загорании на территории Никольского лесничества неподалеку от деревни Сумерки. В этот же день сгорела машина кадомчанина, который выехал на ней на рыбалку.

Всего за сутки в Рязанской области зафиксировали 62 пожара.

В Кадомском районе за сутки потушили шесть пожаров

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