В Кадомском районе в ДТП погиб водитель «четырнадцатой»

ДТП со смертельным исходом произошло в Кадомском районе 29 сентября. Подробности трагедии обнародовала Госавтоинспекция Рязанской области.

Сообщается, что в воскресенье примерно в 13 часов на 13-м километре автодороги «Кадом-Енкаево» перевернулся автомобиль ВАЗ-2114. 49-летний водитель, по предварительной информации, не справился с управлением, как итог — вылетел в кювет.

От полученных травм мужчина скончался. Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.