Понедельник, 30 сентября, 2024

В Кадомском районе в ДТП погиб водитель «четырнадцатой»

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

ДТП со смертельным исходом произошло в Кадомском районе 29 сентября. Подробности трагедии обнародовала Госавтоинспекция Рязанской области.

Сообщается, что в воскресенье примерно в 13 часов на 13-м километре автодороги «Кадом-Енкаево» перевернулся автомобиль ВАЗ-2114. 49-летний водитель, по предварительной информации, не справился с управлением, как итог — вылетел в кювет.

От полученных травм мужчина скончался. Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Пожары в Рязанской области: что известно официально и что говорят местные жители

На ремонт участка дороги в Михайловском районе выделят более 450 миллионов рублей

В Волгограде подростка обвинили в изнасиловании одноклассницы

Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку жителя отправиться на СВО

По уровню зарплат Рязань заняла 61 место из 100 крупных российских городов

Сотрудники рязанской Госавтоинспекции проводят рейды 30 сентября

Сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП, получил шанс выйти на свободу

Стало известно продолжение истории со школьниками, которые сожгли заживо ребенка в Подмосковье

Трупы лежат вдоль трассы: в ДТП под Волгоградом погибли четыре человека

В Госдуме предложили разрешить россиянам передавать свои пенсионные баллы

Жуткая история о «мертвых душах» из Вологды попала в федеральный эфир

В МЧС доложили о пожарной обстановке в Ижевском и Воскресеновке