У поворота на Центролит в Рязани установили новый светофор за 5 млн рублей

В Рязани в районе остановки общественного транспорта «Поворот на завод Центролит» начал работать новый светофор. Объект установлен в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по строительству светофорного объекта обошлись более чем в 5 млн рублей. Он подключен к автоматической системе управления дорожным движением.

Светофор оснащен кнопкой перехода, нажав на которую, пешеходы отправляют запрос в систему управления дорожным движением. Транспортные средства прекращают движения, позволяя безопасно перейти дорогу.