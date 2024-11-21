Четверг, 21 ноября, 2024
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У поворота на Центролит в Рязани установили новый светофор за 5 млн рублей

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Валерия Мединская
Фото с сайта администрации Рязанской области

В Рязани в районе остановки общественного транспорта «Поворот на завод Центролит» начал работать новый светофор. Объект установлен в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по строительству светофорного объекта обошлись более чем в 5 млн рублей. Он  подключен к автоматической системе управления дорожным движением.

Светофор оснащен кнопкой перехода, нажав на которую, пешеходы отправляют запрос в систему управления дорожным движением. Транспортные средства прекращают движения, позволяя безопасно перейти дорогу.

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