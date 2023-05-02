В этом году в Рязани пройдёт «Бессмертный автополк»

Рязанцы могут почтить память героев Великой Отечественной войны участием в акции «Бессмертный автополк». Подробности сообщила глава Рязанской городской думы Татьяна Панфилова.

В 2023 году традиционные шествия в рамках «Бессмертного полка» в России отменены. Акцию предлагается провести в другом формате – «Бессмертного автополка».

Граждане размещают самоклеящиеся портреты героев на окнах своих автомобилей или на окнах квартир.

Для участия в акции нужно до 12 часов 3 мая прислать фото своего героя, даты его рождения и смерти, воинское звание на почту inform.er собачка mail.ru с пометкой «Бессмертный автополк».

Сведения передадут в штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» для изготовления макета. До 6 мая нужно будет забрать портреты своих героев по адресу: ул. Горького, д. 49А.

Предварительно нужно позвонить по телефонам и узнать готовность макета: 8 (930) 787-02-03; 8(920) 988-10-28.