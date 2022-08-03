В Ярославской области произошла массовая драка между подростками и мужчинами

В Тутаеве произошла массовая драка между подростками и мужчинами, ролик с места событий опубликовал портал 76.RU.

Инцидент произошел около месяца назад недалеко от местного Дома быта. По предварительной версии, конфликту предшествовала словесная перепалка.

«Избивали двух людей целой толпой – как стая шакалов и добивали уже лежачих, что еще раз подчеркивает их шакальность», – раскритиковал подростков автор ролика.

Один из них пояснил, что мужчин было трое, и они сами спровоцировали драку, так как были нетрезвые. Парень отметил, что незнакомцы пристали к ним.

«Пошел на меня с кулаками. Я минуту терпел, потом он сказал мне что-то обидное и внезапно прилетел удар. Мы просто защищались. Я не понимаю, почему люди делают меня виноватым, – высказался подросток.

В итоге драка закончилась победой юношей. Видеозаписью уже заинтересовалась полиция.