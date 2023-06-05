Врач-уролог, участник проекта «Народный доктор» рассказал порталу «Про Город», как спас молодого парня от неудач в постели.
По его словам, мужчина жаловался на проблемы с задержанной эякуляции –его половые акты никогда не заканчивались финалом. Медик пообщался с 24-летним пациентом стройного спортивного телосложения и сумел узнать, что его проблема родом из детства.
Специалист пояснил, что психологический стресс наложил отпечаток на его дальнейшую жизнь. Он посоветовал парню обратиться за помощью к сексологу и психологу.