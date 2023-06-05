Врач-уролог, участник проекта «Народный доктор» рассказал порталу «Про Город», как спас молодого парня от неудач в постели.

По его словам, мужчина жаловался на проблемы с задержанной эякуляции –его половые акты никогда не заканчивались финалом. Медик пообщался с 24-летним пациентом стройного спортивного телосложения и сумел узнать, что его проблема родом из детства.

«В 10 лет, когда он находился в гостях у тети, на балконе его закрыла тетина подруга, начала раздеваться и приставать к парню. По счастливому случаю, это заметила его тетя и прекратила домогательства к молодому, еще не созревшему психологически и физически, парню», – рассказал врач по имени Дмитрий.

Специалист пояснил, что психологический стресс наложил отпечаток на его дальнейшую жизнь. Он посоветовал парню обратиться за помощью к сексологу и психологу.