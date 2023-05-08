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Понедельник, 8 мая, 2023

В Ярославле сровняли с землей исторический дом в центре

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На улице Пятницкой в Ярославле снесли исторический дом, пишет 76.RU со ссылкой на блогера Данилу Грибова.

По его словам, здание не было объектом культурного наследия.

«Этот особняк в стиле модерн, построенный в 1917 году, выделялся среди современных построек своей оригинальной архитектурой», – сказал градозащитник.

Грибов отметил, что в конце апреля собственник стал разбирать крышу старинного здания, но рабочие сказали, что дом ждет капремонт.

«Видимо, собственник решил воспользоваться праздничными выходными. <…> Очень печально, – написал Данила.

В департаменте охраны объектов культурного наследия региона пообещали провести проверку.

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