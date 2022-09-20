В Ярославле штормовой ветер вырывал с корнями деревья и крушил машины

Днем в понедельник, 19 сентября, штормовой ветер вырывал с корнями деревья и крушил машины в Ярославле и области, пишет 76.RU.

В МЧС давали экстренное предупреждение об усилении ветра до 22 метров в секунду. Опубликованы кадры последствий разбушевавшейся стихии.

Самый опасный случай произошел во дворе жилого дома на Маланова, 10б. По словам очевидцев, рабочие немного подрезали корни дерева, чтобы установить бордюр. В итоге из-за ветра ствол рухнул на детскую площадку.

Еще одно дерево придавило легковушку в Рыбинске в районе спортивного клуба «Звезда».