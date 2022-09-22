В Ярославле родителей напугал вооруженный мужчина на территории школы

Департамент образования мэрии Ярославля прокомментировал ситуацию в школе № 56 на проезде Мотостроителей, пишет 76.RU.

Инцидент произошел днем 21 сентября. Ученики рассказали родителям, что на территорию заведения пробрался мужчина, который якобы был вооружен. После этого взрослые забили тревогу.

«Сотрудница охраны нажала тревожную кнопку, на вызов приехала Росгвардия и провела задержание. Мужчина был без оружия», – подчеркнули чиновники.

Предварительно, задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.