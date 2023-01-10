Некоторые жители Ярославля раскритиковали ситуацию со сменой оператора питания в детских садах, сообщил Про Город.

Теперь для детей готовят три подрядчика: «Комбинат социального питания», «Агрофирма-Ярославль» и «Гамма».

«Почему поставщика сменили, а геморрой перевода денег «ладошки» на родителей повесили! Уж извольте заставить старого поставщика самому решать эти проблемы, – возмутилась одна из местных жительниц.

Ранее сообщалось, что мэр Артем Молчанов выехал в рейд по детским садам в Дзержинском районе для проверки качества питания в столовых.