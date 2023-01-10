Вторник, 10 января, 2023
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В Ярославле разразился скандал из-за детского питания в садах

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Некоторые жители Ярославля раскритиковали ситуацию со сменой оператора питания в детских садах, сообщил Про Город.

Теперь для детей готовят три подрядчика: «Комбинат социального питания», «Агрофирма-Ярославль» и «Гамма».

«Почему поставщика сменили, а геморрой перевода денег «ладошки» на родителей повесили! Уж извольте заставить старого поставщика самому решать эти проблемы, – возмутилась одна из местных жительниц.

Ранее сообщалось, что мэр Артем Молчанов выехал в рейд по детским садам в Дзержинском районе для проверки качества питания в столовых.

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