В Ярославле нашли повешенным в бору известного художника

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти в Ярославле 28-летнего райтера, известного как Саша Добрый, пишет 76.RU.

Ранее его нашли повешенным в Тверицком бору неподалеку от Мостецкой улице. Знакомые уточнили, что Александр был одним из авторов граффити и участником движения «Брагино здесь».

«Это была его фишка. Когда мы учились в техникуме, он везде писал «Брагино здесь» и клеил такие маленькие наклеечки с этой надписью на весь город», – рассказала бывшая одногруппница.

Многие ярославцы написали в соцсетях, что запомнили парня как активиста и футбольного болельщика. Никто из друзей не знает, что могло стать причиной трагедии.