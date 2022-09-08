Четверг, 8 сентября, 2022
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В Ялте силовики задержали всех участников резонансного убийства

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В Ялте сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в нанесении ножевых ранений гражданину, после которых он скончался. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.

Рано утром двое мужчин привезли раненого человека в местную больницу. Через какое-то время пациент скончался.

— Следователем отдела полиции «Ливадийский» УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), — сообщает пресс-служб МВД.

Подозреваемых нашли, один из них сообщил, что удары наносил он, второй человек в конфликте не участвовал. После этого одного задержали, второго отпустили.

По информации Baza, жители Ялты устроили сход. Выяснилось, что отпущенный из полиции командир взвода алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма. Пошёл слух о звонке от важного человека с просьбой оформить всё как самооборону.

По данным СМИ, погибшему было 34 года, ему нанесено не менее 30 ударов ножом. Перед этим мужчины выпивали в «Автокафе», произошла ссора. На опубликованном видео можно заметить, что удары наносили двое.

Видео: https://t.me/bazabazon/13106

— В дальнейшем очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Сотрудниками полиции он был оперативно задержан, — говорится в сообщении МВД Крыма.

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