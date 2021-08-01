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Воскресенье, 1 августа, 2021
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В Иванове предприниматель списал смерть сотрудника на хронические заболевания

Никита Брыкин
В Иванове предприниматель списал смерть сотрудника на хронические заболевания
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Стали известны подробности смерти жителя Иваново в конце мая у подъезда жилого дома на улице Велижская, пишет портал Ivanovo News.

Сообщается, что мужчина упал на траву и вскоре скончался. Он работал у индивидуального предпринимателя, который занимается чисткой и уборкой жилых зданий и нежилых помещений.

Бизнесмен заявил, что работник умер из-за имеющихся у него хронических заболеваний. Эту информацию подтвердили в Госинспекции труда по Ивановской области. Комиссия ведомства квалифицирует этот несчастный случай как не связанный с производством.

Однако сотрудник не прошел предварительный и периодический медосмотр, в чем винят предпринимателя. Ему предстоит устранить это и другие выявленные нарушения.

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