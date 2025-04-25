В Иванове показали видео задержания мигрантов, насиловавших девушку семь часов

В распоряжении издания «Газета.Ru» оказалось видео задержания мужчин в Иваново, которые, предположительно, насиловали девушку на протяжении семи часов.

На кадрах можно увидеть, как сотрудники полиции выводят из подъезда дома четырех подозреваемых и ведут в служебное авто. Остальных фигурантов разыскивают.

По предварительной версии, группа мигрантов принудила девушку к сексу в машине около дома, после чего голую потерпевшую унесли в квартиру, где с ней вступали в интимную связь до утра.

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Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц».