В Иванове мужчина объяснил, зачем голым ворвался в детский садик

Пробравшийся не территорию ивановского детского садика 24-летний мужчина, будучи голым, попытался объяснить произошедшее, пишет IvanovoNews.

Ранее сообщалось, что мужчина разбил дверное стекло, в результате чего сильно порезался. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Как отметила инспектор ОДН ОМВД России по Фрунзенскому району Мария Тальянова, молодой человек был раздет до белья, оружия при нем не было.

По словам ивановца, он пытался «подать сигнал».

«Сигнал о том, чтобы внимание было. <…> Этим инцидентом, вернее, хотел внимание к себе привлечь»,– пояснил мужчина.

В итоге его госпитализировали. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента.