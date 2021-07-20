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Вторник, 20 июля, 2021
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В Иванове кандидата в депутаты Госдумы Римского обвинении в оскорблении полицейского

Никита Брыкин
В Иванове кандидата в депутаты Госдумы Римского обвинении в оскорблении полицейского
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Бывшему полицейскому Сергею Римскому предъявили обвинение в публичном оскорблении представителя власти при исполнении, пишет портал «Ивановские новости».

Инцидент произошел 21 апреля в ходе митинга в защиту Алексея Навального. По предварительной информации, злоумышленник оскорбил подполковника полиции. В итоге Римского задержали.

Утверждается, что сам страж порядка претензий к экс-коллеге не имеет. У Римского прошел обыск, у него изъяли телефон, ноутбук, документы. Накануне ему вернули вещи.

Римский выступил в качестве кандидата на выборах в Государственную думу по Кинешемскому избирательному округу от партии «Яблоко».

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