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Среда, 28 июля, 2021
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В Иванове деревянную Успенскую церковь покрасят белой краской

Никита Брыкин
В Иванове деревянную Успенскую церковь покрасят белой краской
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Представитель Ярославской-Костромской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви Дмитрий Коноваев рассказал о ходе работ по реставрации Успенской деревянной церкви, пишет IvanovoNews.

По его словам, в ближайшее время строители приступят к обшивке храма широкой вагонкой, которая окрашена в белый цвет. Старообрядцы подчеркнули, что не участвовали в экспертных советах по реконструкции церкви.

Утверждается, что такой проект был утвержден Министерством культуры. Сейчас старообрядцы пишут в ведомство письма, предполагая, что произошла визуализационная ошибка.

Дело в том, что одна из первых фотографий демонстрирует, что церковь была белой, так как сруб свежий, а снимок не цветной.

Краевед Александр Тихомиров пояснил, что деревянные церкви в России никогда не красили белой краской.

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