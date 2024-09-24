Вторник, 24 сентября, 2024

В Иркутской области подросток зарезал 12-летнюю девочку

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний мальчик стал виновником смерти 12-летней девочки, сообщает РИА Новости.

Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.Происшествие произошло 21 сентября, по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». На место трагедии выезжал прокурор района.

Прокуратура поддержала просьбу следствия о назначении меры пресечения. По информации следствия, между подростком и девочкой произошел конфликт, в ходе которого парень нанес ей несколько ножевых ударов.

В связи с инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

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