В Иркутской области нашли тело пропавшей 14-летней школьницы

В воскресенье, 27 марта, рыбак обнаружил тело пропавшей 14-летней школьницы в Иркутской области, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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Напомним, днем 18 марта девочка отправилась в школу и пропала. Спасатели и следователи извлекли тело из реки Ангары и направили для установления точной причины смерти.

По одной из версий, девочка могла стать жертвой изнасилования. Вероятно, преступник выбросил труп в воду, чтобы избавиться от следов преступления. Согласно другой версии, девочка оказалась в реке по своей воле.

По словам следователей, видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено.