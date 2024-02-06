В индустриальном парке «Рязанский» начали строительство нового завода

Компания «Тепловодохран», резидент индустриального парка «Рязанский», приступила к строительству нового завода по производству электронных устройств. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей, — сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

По его словам, предприятие уже более 25 лет работает на рынке приборов автоматизированного учета энергоресурсов.

— Спрос на данную продукцию остается стабильно высоким. Компания поставляет счетчики для воды, газа и электричества в десятки регионов России, а также экспортирует их в страны СНГ и осваивает рынки Марокко и Китая. Речь идет о продукции как промышленного, так и бытового назначения, — сообщил Никитин.

В связи с ростом спроса на продукцию инвестор принял решение о реализации проекта по строительству нового комплексного пространства, включающего производственные, складские и офисные модули. Для этих целей была выбрана территория индустриального парка «Рязанский».

— Площадка парка с ее развитой инженерной инфраструктурой и удобной транспортной логистикой идеально подошла для реализации проекта, — отметил Артем Никитин.

Помощь в оформлении земельного участка, предоставлении технических условий и подключении временных коммуникаций для начала строительства оказали специалисты Корпорации развития Рязанской области.

Первый этап строительства нового завода предусматривает возведение административно-бытового корпуса, склада и производственного комплекса общей площадью более 20 тыс. кв. метров. Это позволит создать около 700 новых рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию инвестор планирует через полтора года.