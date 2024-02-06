В индустриальном парке «Рязанский» начали строительство нового завода

Компания «Тепловодохран», резидент индустриального парка «Рязанский», приступила к строительству нового завода по производству электронных устройств. Общий объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей, — сообщил в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.
По его словам, предприятие уже более 25 лет работает на рынке приборов автоматизированного учета энергоресурсов.
В связи с ростом спроса на продукцию инвестор принял решение о реализации проекта по строительству нового комплексного пространства, включающего производственные, складские и офисные модули. Для этих целей была выбрана территория индустриального парка «Рязанский».
Помощь в оформлении земельного участка, предоставлении технических условий и подключении временных коммуникаций для начала строительства оказали специалисты Корпорации развития Рязанской области.
Первый этап строительства нового завода предусматривает возведение административно-бытового корпуса, склада и производственного комплекса общей площадью более 20 тыс. кв. метров. Это позволит создать около 700 новых рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию инвестор планирует через полтора года.