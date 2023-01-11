Среда, 11 января, 2023
Татьяна Проводина

В ходе рейда в Рязани сегодня выявили 11 миграционных нарушений

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Утром в среду, 11 января, в Рязани прошёл полицейский рейд по контролю за соблюдением законодательства и ПДД.

Мероприятия провели сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД по Рязанской области. Проверяли грузовые и пассажирские транспортные средства, водителей и пассажиров – иностранных граждан на законность нахождения в России и осуществления ими трудовой деятельности.

Участвовали в рейдах также сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Отдельного батальона ППСП и Госавтоинспекции УМВД по Рязанской области, регионального УФСБ и специалисты Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В ходе рейда в Рязани сегодня выявили 11 миграционных нарушений

В ходе рейда выявили:

11 административных правонарушений по миграционной направленности, одно правонарушение по линии безопасности дорожного движения и 9 правонарушений по линии государственного автодорожного надзора.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

В ходе рейда в Рязани сегодня выявили 11 миграционных нарушений

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