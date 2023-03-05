Воскресенье, 5 марта, 2023
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«В ход пойдут не танки»: Василиса Володина оставила мрачный прогноз на весну 2023 года

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Фото с сайта Pixabay, автор Alexsandr31

Василиса Володина, популярный российский астролог, узнала у небесных светил о том, что ждёт россиян весной 2023 года. Прогноз оказался весьма мрачным, однако даже в нём есть положительные моменты, на которые всем нам стоит опираться.

Наступивший первый весенний месяц вскроет много проблем и неприятностей. Информационное пространство будет переполнено негативом, социальное напряжение возрастёт. Мысли людей будут аккумулироваться на вопросах заработка денег, при этом станет более ощутимой проблема нехватки ресурсов и средств, устаревания технологий.

В марте кто-то может почувствовать растерянность: предвосхищение тяжёлого будущего будет давить на людей изо всех сил. Тяжело весной станет людям искусства. На многих из них могут начаться гонения.

При этом ожидаются и хорошие моменты. Например, некоторые сферы жизни будут трансформироваться. Ожидаются новые законодательные инициативы в социальной сфере, в частности, в сфере пенсионного накопления. Технологии начнут стремительно развиваться.

На политической арене обрисуются заметные перемены. Власть пойдёт на различные компромиссы, в ход пойдут не танки, а переговоры. Некоторые лидеры стран внезапно поменяют тактику действий, в напряжённых вопросах проявят неожиданную лояльность.

Но всё-таки решение самых важных вопросов власть имущие отложат на потом. Хотя и без этого будет решено много волнующих вопросов.

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