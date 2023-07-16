Воскресенье, 16 июля, 2023
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В Хабаровском крае женщина убила третьего мужа подряд

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Следователи расследуют уголовное дело в отношении жительницы Хабаровского края, которую обвиняют в убийстве очередного мужа, пишет КП.

Инцидент произошел 9 июля в селе Уська-Орочская. По версии следствия, женщина зарезала супруга, ударив его ножом в грудь во время ссоры.

Выяснилось, что злоумышленница познакомилась с погибшим, когда отбывала срок за убийство предыдущего супруга. При этом первый муж женщины погиб при таких же обстоятельствах – все они умерли от удара ножом.

Как отметила помощник прокурора Хабаровского края, в общей сложности «черная вдова» убила троих мужей.

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