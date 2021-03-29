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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Гусе-Железном 29-летний рецидивист обокрал собутыльника

Елена Лобанова
Изображение 4711018 с сайта Pixabay

В Гусе-Железном 29-летний рецидивист обокрал собутыльника. Сбережения пенсионера он нашел в импровизированном тайнике. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

В полицию обратился 68-летний местный житель. Он заявил, что из его тайника в мебели пропали 13 000 рублей. Расспросив пострадавшего, полицейские выяснили, что накануне у него дома собирались несколько приятелей. 

— Хозяин угощал гостей спиртным, а застолье продолжалось до поздней ночи. От выпитого алкоголя пенсионер уснул еще до ухода знакомых. Правоохранители установили личность всех собутыльников. В основном, все они проживали в поселке, — говорится в сообщении. 

Большинство из участников застолья отправились домой спать. Однако один мужчина продолжил распитие спиртного в другом месте. Выяснилось, что он проживает в поселке и работает, но большими доходами похвастаться не может. К тому же, не так давно он вышел из колонии, где отбывал наказание за кражу и грабеж. 

— Оперативники собрали всех гостей застолья и провели перекрестный допрос. Выяснилось, что деньги из тайника незаметно для всех мог вытащить только 29-летний рецидивист. Позже оказалось, что обнаруженная у него сумма — остаток от похищенного, — говорится в сообщении. 

По предварительной информации, один из гостей случайно заметил тайник. Оказалось, что именно оттуда доставал купюры хозяин квартиры. Когда пенсионер уснул, то мужчина незаметно для всех забрал сбережения. Потом он ушел и продолжил употреблять алкогольные напитки один.

В отношении 29-летнего жителя поселка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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