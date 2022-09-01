В гости по-соседски. Что посмотреть за выходные в Липецкой области?

Всё более популярными у россиян становятся путешествия выходного дня. Отправиться на уикенд в соседнюю область? Почему бы и нет. Такая поездка может стать не менее интересной, чем недельное путешествие на море. Главное – знать, куда идти.

Один из таких «соседских» регионов для рязанцев – Липецкая область. В этом материале мы расскажем, как туда добраться, а также какие достопримечательности и мероприятия посетить.

Рязань – Липецк. Дорога

Если ехать на машине, то придётся преодолеть расстояние в 276 километров. Самый короткий маршрут будет пролегать через Пронск, Александро-Невский, Чаплыгин, Богородицкое. На этот путь уйдет около четырёх часов.

Отправиться в Липецк из Рязани можно и на поезде. По времени поездка выйдет примерно такая же.

Достопримечательности Липецкой области

Археологический парк «Аргамач». Где находится: село Аргамач-Пальна Елецкого района.

Это удивительное место создали ученые-археологи, чтобы каждый мог прикоснуться к тайнам истории липецкой земли. Летом там ведутся раскопки – по легенде, именно в этих местах Тамерлан остановил войска перед нападением на Елец.

Рядом с археологическим парком находится особо охраняемая природная территория. Эти пейзажи никого не оставят равнодушными: быстрая речка, родники, пещеры и ущелья, густые дубравы. Для туристов там создали экотропу, которая ведёт к каньону реки.

Переночевать можно в настоящих монгольских юртах или снять номер в гостевом доме.

Природный парк чудес «Кудыкина гора». Где находится: Задонский район, с. Каменка

Это, пожалуй, самое известное место в Липецкой области, куда ежедневно приезжают туристы целыми семьями. Ещё бы! Ведь на этой горе живёт настоящий огнедышащий дракон!

Помимо горыныча, туристов, которые любят неспешные прогулки, могут заинтересовать живописный ландшафт и природа этого места. Также можно посетить пляж на берегу Дона, средневековую крепость, уникальную конюшню, а ещё – сафари-парк с удивительными животными.

Липецкий зоопарк. Где находится: г. Липецк, ул. Карла Маркса, вл. 9 (Нижний парк)

В зоопарке – свыше 300 видов животных. Там обитают львы и тигры, медведи и ягуары, кенгуру и зубры, лани и олени. Есть в зоопарке и экзотические жители. А в самом его центре находится парк миниатюр с достопримечательностями региона – детям точно будет интересно!

Парк «Олений». Где находится: Краснинский район, с. Никольское

Это охраняемый памятник дикой природы, территория которого составляет 1500 гектаров. Сотрудники парка занимаются восстановлением, увеличением численности редких представителей европейской фауны. Настоящая гордость парка – крупная популяция благородного и пятнистого оленя.

Живут обитатели парка в свободных условиях – клеток вы там не увидите, а вот, например, лань, гуляющую на лугу, – вполне.

Воргольские скалы. Где находятся: Елецкий район, д. Дерновка

Воргольскими скалами называют участок долины реки Воргол. Миллионы лет назад река создала эти витиеватые скальные массивы. В некоторых местах их высота достигает 50 метров. Это место – настоящая находка для любителей невероятных красот и впечатляющих пейзажей для фото!

Событийный отдых в Липецкой области

В Липецкой области проводится немало интересных мероприятий, ради которых стоит отправиться в путешествие. Расскажем о ближайших – сентябрьских.

Гастрономический фестиваль «Елецкий пир»

Когда: 10 сентября

Где: Елецкий район, село Казаки, фестивальная площадка «Казачья застава»

Угощения, песни, танцы, конкурсы и игры для детей – программа гастрономического фестиваля очень обширна. Каждый из гостей точно найдет себе что-то по вкусу!

Литературно-театральный фестиваль «Толстовская осень»

Когда: 10 сентября

Где: Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой

Туристов и книголюбов ждёт грандиозный Толстовский бал и спектакль под открытым небом. Герои любимых романов сойдут со страниц и выпьют с вами чаю. Будет работать много фотозон, которые позволят погрузиться в ту таинственную эпоху.

Фестиваль гастрономических праздников «Вкусный город»

Когда: 17-18 сентября

Где: г. Липецк

Лучшие кулинары будут потчевать горожан и гостей Липецка самыми изысканными блюдами. На фестивале будет работать пять тематических площадок: «Я в шоколаде», «Картошкин день», «Сокольские пироги», «Тыквенная каша», фестиваль хмеля и солода. Самая главная площадка расположится в общественном пространстве «Городище». Успеете попробовать все?

Чтобы получить массу новых впечатлений, необязательно целый год жить мечтой об отпуске, можно просто поехать куда-нибудь в выходные. Например, из Рязани – в Липецкую область. Приятного путешествия!