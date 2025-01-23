В Госдуме резко отреагировали на свадьбу с восьмилетним мальчиком в Астрахани

Депутат Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» призвала наказать родителей за свадьбу восьмилетнего мальчика в Астрахани.

Ранее в соцсетях стали активно обсуждать видео, на котором запечатлены гуляния по поводу цыганочкой свадьбы: 13-летняя девочка вышла замуж за 8-летнего мальчика.

Парламентарий считает необходимым поднять вопрос о воспитании детей в цыганских общинах.

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Останина отметила, что, становясь взрослыми, они должны жить по российским законам.

При этом формально они не были нарушены, поскольку мероприятие прошло в ресторане.

По ее мнению, столь ранний брак лишает их детства и возможности получать образование.