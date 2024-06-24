В Госдуме рассказали про запрет на продажу смартфонов без поддержки RuStore

Запрет на продажу смартфонов и планшетов без доступа к RuStore, по мнению заместителя председателя коммтета Госдумы по информационной политике Александра Ющенко, не окажет существенного влияния на рынок электроники и не приведет к массовому оттоку иностранных производителей. Об Ющенко, один из авторов законопроекта, подразумевающего это, рассказал Парламентской газете.

Авторы подчеркивают, что ограничение доступа к RuStore заставляет производителей устройств продвигать только собственные приложения, что считается несправедливым для потребителей. Однако Ющенко отмечает, что законопроект регулирует отношения лишь в рамках легальной торговли с компаниями, совместимыми с законом. По его мнению, политическая ситуация динамична, и компании, покинувшие рынок, могут вернуться в будущем.