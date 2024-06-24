Понедельник, 24 июня, 2024

В Госдуме рассказали про запрет на продажу смартфонов без поддержки RuStore

Автор: 7info7

Опубликовано

Запрет на продажу смартфонов и планшетов без доступа к RuStore, по мнению заместителя председателя коммтета Госдумы по информационной политике Александра Ющенко, не окажет существенного влияния на рынок электроники и не приведет к массовому оттоку иностранных производителей. Об Ющенко, один из авторов законопроекта, подразумевающего это, рассказал Парламентской газете.

Авторы подчеркивают, что ограничение доступа к RuStore заставляет производителей устройств продвигать только собственные приложения, что считается несправедливым для потребителей. Однако Ющенко отмечает, что законопроект регулирует отношения лишь в рамках легальной торговли с компаниями, совместимыми с законом. По его мнению, политическая ситуация динамична, и компании, покинувшие рынок, могут вернуться в будущем.

— Этот законопроект регулирует правовые отношения только в сфере легальной торговли — то есть с теми участниками рынка, продукция которых легально поставляется в РФ, которые готовы сотрудничать и договариваться, — указал собеседник издания. — Что же касается тех производителей, которые нас покинули, ну, политическая ситуация — явление динамичное. Сегодня они ушли, а завтра сами же попросятся назад.

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