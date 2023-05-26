В Госдуме предложили жестче наказывать людей, рвущих цветы на улицах

В Госдуме предложили не штрафовать людей за порчу зелёных насаждений, а отправлять провинившихся на исправительные работы. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы, — рассказал журналистам депутат Госдумы Максим Иванов. — Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение.

Иванов предлагает с детства воспитывать в людях правильное поведение, привлекать школьников к благоустройству районов. Тех, кто в силу небольшого ума или воспитания хулиганит, нужно наказывать. Депутат считает, что граждане должны проявлять больше активности и делать замечания рвущим цветы или сообщать о них правоохранителям.

По словам Юриста Ольги Власовой, за порчу зеленых насаждений предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Дело могут завести, если сумма ущерба превышает 2,5 тысячи рублей и есть подозрение, что человек испортил зелёные насаждения из корыстных побуждений с прямым умыслом.

За цветы будут судить по статье «Кража», а за сирень — по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», поясняет эксперт. Власова пояснила, что наказанием может быть штраф, исправительные работы и арест на 15 суток.