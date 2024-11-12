Депутат Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днём

В Госдуме предложили сделать субботу, 28 декабря 2024 года, выходным днем, отменив шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками. Об этом пишет SHOT.

Инициатива предполагает, что региональные власти смогут самостоятельно принять решение об этом, если предложение будет одобрено правительством. В официальном календаре этот день пока остается рабочим.

Автор инициативы, депутат Станислав Наумов, считает, что выходной 28 декабря даст возможность семьям больше времени провести вместе, а также поддержит внутренний туризм. Наумов подчеркнул, что в некоторых сферах, таких как пищевая промышленность, дополнительные рабочие смены перед праздниками необходимы для обеспечения поставок свежих продуктов на новогодний стол. Тем, кому придется работать сверхурочно, следует компенсировать это финансово.

При этом Наумов отмечает, что для многих семей с детьми дополнительный выходной даст возможность отдохнуть и отправиться за город или в дом отдыха, что позволит плавнее завершить год и встретить Новый, 2025 год, отдохнувшими.