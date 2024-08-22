Четверг, 22 августа, 2024

В Госдуме поддержат законопроект о выплатах супругам за долгий брак

Автор: 7info7

Опубликовано

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Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержит новый законопроект о выплатах супругам за продолжительный брак. Об этом ообщила председатель комитета Нина Останина, представляющая партию КПРФ.

«Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит», – сказала она

Отклоненный проект предусматривал выплаты россиянам как за вступление в брак, так и за длительность его существования. Правительство не одобрило законопроект из-за отсутствия проработанного механизма выплат. Останина подчеркнула, что подобные меры уже действуют в отдельных регионах страны.

Вне зависимости от места проживания, супруги, прожившие в браке 20 и более лет, имеют право на выплаты. В январе в Госдуму был представлен законопроект о единовременных выплатах супругам за продолжительные браки. Размеры выплат зависели от длительности совместной жизни: за 20 лет — 20 000 рублей, за 25 лет — 25 000 рублей и так далее, вплоть до 70 000 рублей за 70-летие со дня свадьбы.

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