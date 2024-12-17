В Год семьи в Рязанской области провели 160 тысяч мероприятий

В 2024 году в Рязанской области провели 160 тысяч мероприятий, посвященных Году семьи. Об этом на заседании правительства 17 декабря сообщила министр культуры Елена Рохлина.

Отмечается, что мероприятия посетило более 2,3 миллионов человек. В области осуществляются социально значимые проекты, направленные на поддержку участников СВО и их семей, укрепление семейных ценностей и межнационального согласия.

С 1 октября рязанские учреждения культуры участвуют в пилотном проекте Минтруда и Минцифры. В его рамках предоставляются льготы многодетным семьям.

«Год семьи заканчивается, но работа только набирает обороты. Жду такой же активной работы, и каждое мероприятие должно быть не для «галочки», с содержанием», – отметил губернатор Павел Малков.

Работу продолжат по нацпроекту «Семья».