В Генпрокуратуре возмутилась поведением советника орловского губернатора

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Комиссия Генпрокуратуры указала губернатору Орловской области Андрею Клычкову на неподобающее поведение его советника Сергея Лежнева, пишет ТРК Истоки.

В письме замгенпрокурора чиновника уличают в нарушении требований ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». В частности, это выражалось в оскорблениях жителей Орловской области.

«Подобное поведение дискредитирует органы власти региона», — говорится в документе.

В качестве примера приводятся инциденты с фотографом Дмитрием Жумиком и фельдшеров Дмитрием Серегиным

Также в Генпрокуратуре обратили внимание на нарушение Лежневым антикоррупционного законодательства, поскольку советник губернатора и его жена открыли счета в банках и не отразили это в декларациях.