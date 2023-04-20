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Четверг, 20 апреля, 2023
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В Генплан Рязани внесут изменения

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В Генплан Рязани могут быть внесены изменения, сообщила пресс-служба гордумы.

Вопросы о внесении изменений в Генеральный план города Рязани и Правила землепользования и застройки рассматривались на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию.

Для комплексного развития территории в границах улиц Стройкова, 14-я Линия и Осипенко предлагается перевести земельный участок площадью 9,6 га из зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций в общественно-жилую зону. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Кроме того, депутаты одобрили предложение о внесении изменений в решение Рязанского городского Совета от 12.10.2006 № 688-III «О дополнительных мерах по сохранению объектов озеленения города Рязани». Настоящим проектом решения предлагается включить в список скверов, парков, зеленых зон, бульваров земельный участок, на котором располагается благоустроенный сквер «Счастливое детство». Вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

Также члены комитета обсудили отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» за 2022 год. Согласно представленной информации, в прошлом году были выполнены работы биологического этапа рекультивации несанкционированной свалки в районе Хамбушево, осуществлена дезинсекция 30 муниципальных водоемов от личинок комаров, проведен начальный этап работ по восстановлению пруда на улице Школьной в поселке Недостоево и другие.

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