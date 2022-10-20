В финале международной премии #МЫВМЕСТЕ – три проекта от Рязанской области

В 2022 году в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ вышли три представителя Рязанской области.

Поддержать понравившегося финалиста и увеличить его шанс на победу может любой желающий. До 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ проходит народное голосование. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, получат в финале дополнительные баллы, которые будут суммироваться с оценкой федерального экспертного жюри.

От Рязанской области в финале премии этого года:

-в номинации «Большая перемена» Александра Тимонина из Михайлова с проектом «Дом надежды», который направлен на помощь бездомным животным;

-в номинации «Помощь людям» Регина Колядина из Скопина с проектом социальной столовой «Пять хлебов»;

— в номинации «Медиапроект» Елатомский приборный завод с проектом «Энергия побед».

Призёры будут участвовать в международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в столице с 3 по 5 декабря. В его рамках пройдёт торжественная церемония награждения победителей одноимённой премии.

Премия #МЫВМЕСТЕ организована по поручению Владимира Путина для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Учредитель – Федеральное агентство по делам молодёжи. Организатор – Ассоциация волонтёрских центров.

Премия проходит в несколько этапов, в ней участвуют представители бизнеса, некоммерческих организаций и добровольцы. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

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