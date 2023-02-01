В феврале руководство СУ СКР по Рязанской области проведёт 3 выездных личных приёма граждан

В Следственном управлении СК России по Рязанской области опубликовали график выезда руководства ведомства для личного приёма граждан в феврале.

Личный приём запланирован:

— 2 февраля с 15 до 17 часов – в Министерстве здравоохранения Рязанской области;

— 9 февраля с 10 до 12 часов – в Железнодорожном МСО г. Рязань по адресу: г. Рязань, ул. Братиславская, д.25;

— 16 февраля – в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области (время и место уточнять по телефону: 8 (4912) 28-04-69).