Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В феврале руководство СУ СКР по Рязанской области проведёт 3 выездных личных приёма граждан

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Следственном управлении СК России по Рязанской области опубликовали график выезда руководства ведомства для личного приёма граждан в феврале.

Личный приём запланирован:

2 февраля с 15 до 17 часов – в Министерстве здравоохранения Рязанской области;

9 февраля с 10 до 12 часов – в Железнодорожном МСО г. Рязань по адресу: г. Рязань, ул. Братиславская, д.25;

16 февраля – в Рыбновском муниципальном районе Рязанской области (время и место уточнять по телефону: 8 (4912) 28-04-69).

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