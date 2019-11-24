Завершилась наступательная Прибалтийская операция советских войск

Прибалтийская операция – стратегическая наступательная операция советских войск на территории Прибалтики в ходе Великой Отечественной войны. Операция с целью освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы проходила с 14 сентября по 24 ноября 1944 года. Она проводилась силами войск 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота и частью сил 3-го Белорусского фронта. Ширина фронта достигала 1000 км, а его глубина – 400 км. В рамках операции, длящейся 71 день, были проведены четыре фронтовые и межфронтовые операции: Рижская, Таллиннская, Моонзундская и Мемельская.

Прибалтика имела важное значение для фашистской Германии, которая, контролируя ее, поддерживала связь со Скандинавией, поставлявшей немцам стратегические материалы. К тому же Прибалтика поставляла Германии продовольствие и сельскохозяйственное сырье, а Эстония – нефтепродукты. И для защиты этих рубежей немцы выдвинули войсковые подразделения численностью 730 тысяч человек, но советские силы превосходили их и в численности, и в вооружении.

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К концу августа 1944 года над Германией нависла угроза быть отрезанной от основных сил вермахта. В спешном порядке немцы возводили дополнительную оборону и усиливали войска. Пять танковых дивизий стояли в районе Риги, а на подступах к городу были оборудованы четыре оборонительных рубежа. Гитлер считал, что это направление СССР не преодолеет. Не менее сильная оборона была создана немцами на нарвском направлении.

14 сентября 1944 года войска Прибалтийских фронтов начали наступление на рижском направлении. Несмотря на упорное сопротивление немцев, их первая позиция была к концу дня прорвана. В ответ немцы провели два контрудара силами танковых армий и пехоты. Бои шли ожесточенные, но противник так и не достиг цели. На тот момент все основные силы немцы бросили на участок севернее Западной Двины, но и здесь их сопротивление оказалось недолгим. Командующий немецкими войсками Шернер получил разрешение на отвод войск в Восточную Пруссию. В это же время войска левого крыла Ленинградского фронта при участии Балтийского флота начали наступление на Таллинн.

В ходе 10-дневной Таллиннской операции Ленинградский фронт разгромил 4 пехотные дивизии и 5 артиллерийских полков противника. Во время операции было убито свыше 30 тысяч немцев и еще 16 тысяч взято в плен. В тот же день началась подготовка Мемельской операции, основной задачей которой было разгромить соединения 3-й танковой армии противника и выйти к побережью Балтийского моря. Тем самым можно было изолировать группу армий «Север» от остальных сил Германии и уничтожить ее.

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Утром 5 октября войска 1-го Прибалтийского фронта начали наступление. За 4 дня оборона противника была прорвана. Немецкие войска понесли тяжелые потери. А в период с 27 сентября по 10 октября войска Ленинградского фронта и Балтийского флота осуществили основную часть Моонзундской операции. В освобождении Прибалтики участвовали 8-й Эстонский и 130-й Латвийский стрелковые корпуса и 16-я Литовская стрелковая дивизия. Последние остатки немецко-фашистских войск, закрепившихся на Моонзундских островах, были ликвидированы 24 ноября 1944 года.

В результате наступления советских войск на Прибалтийском направлении группа армий «Север» была изгнана почти из всей Прибалтики. Из 59 дивизий были разгромлены 26, еще 3 были полностью уничтожены. Советские войска потеряли порядка 61 тысячи воинов. С утратой этого выгодного стратегического района, Гитлер лишился свободы действий в восточной части Балтийского моря, а также важной промышленной и сырьевой базы. В результате Прибалтийской операции были созданы предпосылки для развития наступления советских войск в Восточной Пруссии. Впоследствии наступление было осуществлено в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в ходе Прибалтийской операции, 112 советских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, трое – второй медали «Золотая Звезда», свыше 330 тысяч награждены орденами и медалями.

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