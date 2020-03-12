На главную В этот день

Всемирный день против кибер-цензуры

12 марта отмечается памятная дата – Всемирный день против кибер-цензуры, учреждённая усилиями международных организаций «Репортёры без границ» и «Международная амнистия».

Извечная проблема, связанная с представлениями о свободе распространения информации и любыми попытками ограничения этой свободы, была и остаётся одним из острых вопросов современного общества и предметом спора, который, очевидно, уже сохранит за собой право быть «вечным».

Испокон веков информация была тем явлением действительности, с которым неразрывно связана сущность человеческого разума. Человек любознателен по природе своей и обладание информацией, то есть определёнными сведениями или знаниями, в большинстве своём является предметом вожделения для человека.

Развитие представлений о свободе и правах человека издревле было связано и с решением вопроса о праве на информацию и её распространение. Однако уже тогда для части общества, а точнее для властных структур его и основополагающих систем, позволяющих функционировать государству, свободное распространение информации как таковое не всегда было возможным в понимании «абсолютная свобода», хотя такое понимание в корне своём ложно, конечно.

Мы прекрасно понимаем, что свобода всегда есть ограничение и возможность жить по определённым правилам или нормам. Абсолютная же свобода – есть хаос, ибо неограниченные права неизбежно станут причиной противоречий, дезорганизующим фактором, что само по себе противоречит понятию государства.

Сознательное ограничение свободы и прав человека было определяющим моментом в появлении государственности. Рамками для человека и общества, и, в свою очередь, для государства стали законы. И вот здесь возник вопрос, связанный с тем, кто эти законы «пишет». Легитимность законодательной власти, предоставленная ей избирателями, ещё не есть фактор легитимности тех правовых актов, которые будут этой властью созданы и по которым предстоит жить обществу. Однако, на данный момент только такая форма развития государства и общества существует и функционирует. Ничего другого, а точнее никакой более достойной альтернативы, общество за свою многотысячелетнюю историю создать не смогло. Точнее смогло: авторитарный и тоталитарный режимы, абсолютную монархию, военную диктатуру, при которых вопросы свободы решаются единолично или ограниченным кругом лиц, и только в их трактовке может существовать понятие «свобода».

Каждый режим, будь то тоталитарный, авторитарный или демократический по-разному относились к свободе и праву на владение информацией, свободе её распространения. Для властных структур основным поводом ограничения информационного пространства были и остаются стремления обезопасить существующий государственный строй, власть, а также государственную идеологию. Для современных демократических режимов ограничения в области распространения информации (цензура) в первую очередь вводятся с целью поддержания общественной безопасности, предотвращения экстремизма и терроризма.

С другой стороны, существует и понятие информационной этики, связанное с представлениями общества о морали и о том, какая информация может оказать негативное влияние на неразвитое или неустойчивое сознание детей, подростков (существуют определённые возрастные ограничения на ту или иную информацию, тематические ограничения и т.д.), с вопросом о том, защищать ли пользователей от ложной информации, от утечки в общий доступ личных данных и т.д. Именно здесь и кроется противоречивость проблемы, поднятой «Репортёрами без границ», так как отсутствие цензуры как таковой в интернете оставляет вопросы морали без внимания.

Средствами распространения информации в современном мире являются СМИ: печатные, телевизионные, электронные. Цензура присутствовала в них и раньше, но киберпространство, под которым понимается в первую очередь Интернет, долгое время оставалось для многих полем практически «абсолютной свободы». Здесь можно было найти ту информацию и ту её трактовку, которая вполне могла идти вразрез с государственной. Широта же спектра тематики информационного киберпространства вообще с трудом поддаётся анализу. С распространением Интернета появилось и понятие кибер-цензуры, когда под контроль государства попали многие веб-сайты, а в ряде стран вообще вся информация на стыке с внутренними интернет-сетями проходит контроль.

Именно против подобного и выступили представители международной организации «Репортёры без границ», учредив 12 марта памятную дату Всемирный день против кибер-цензуры. Активисты организации подчёркивают, что тотальный мониторинг сетей привёл к тому, что в тюрьмах оказались многие журналисты и активные пользователи интернета, открыто демонстрировавшие своё инакомыслие. Появилось даже понятие кибердиссидентства.

Активисты движения рассматривают слежку за пользователями сетей, вебсайтами и блогами правозащитников как открытое давление на правовое общество и существующие свободы. Они призывают ведущие поисковые системы отказаться от фильтрации, а также руководства всех стран хотя бы один раз в году отказаться от цензуры в интернете.

Тем не менее, проблемой остаётся та грань, которая делает вопросы свободного распространения информации противоречивыми.

Источник

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Представители партийных фракций Рязанской облдумы высказали мнение о поправках в Конституцию

Власть
12 марта Рязанская областная Дума поддержала поправки в Конституцию РФ. После заседания представители партийных фракций регионального парламента высказали мнения о значении принятых поправок и...
Узнать больше

В Рязани ищут пропавшего подростка

Новости Рязани
В Рязани пропал 14-летний Эдуард Житкников. Об этом сообщается на странице ПСО «Мещёра». Молодой человек пропал в четверг, 12...
Узнать больше

Под Рязанью нашли труп женщины

Новости Рязани
При визуальном осмотре следователи обнаружили у женщины повреждения в области головы.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области резко выросло число случаев дистанционного мошенничества

Видео
Большинство преступление совершено с использование телефонных номеров 8-800, 8-495, 8-499. Мошенники используют IP-телефонию.
Узнать больше

Рязанцев предупредили о сильном ветре

Новости Рязани
К вечеру 12 марта в Рязани юго-западный ветер усилится до 12-17 м/с. Ночью и днём 13 марта порывы ветра усилятся до 15-20...
Узнать больше

Рязанцам покажут выдающиеся фильмы эпохи немого кино

Культура
В среду, 11 марта, в Рязани состоялась презентация проекта «Синематографъ». «Синематрграфъ» – совместное изобретение кухмистерской «Хлебная Площадь» и автора проекта «#Явампокажу»...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в Конституции?

Акценты
Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Изначально пакет поправок к Конституции был внесен 20 января...
Узнать больше

Рязанская кибердружина: «Главное в нашем деле – неравнодушие»

Акценты
Кибератака, кибербезопасность, киберспорт, киберпанк, кибербуллинг, киберкультура, кибергигиена, кибервойны и даже кибервойска. А ещё кибердружины есть. Слышали? Вот прямо у нас в Рязани одна из таких дружин и работает.
Узнать больше

Женский взгляд на финансы

Акценты
В преддверии Международного женского дня РИА «7 новостей» и рязанское отделение Банка России перечитали сказки и нашли в них советы по финансовой грамотности.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Школьницу насмерть придавило упавшим деревом под Калининградом

Медсестру обвинили в пьянстве в больнице в Нижегородской области

Муж убил жену и три месяца жил с ее трупом в Перми