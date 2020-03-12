12 марта отмечается памятная дата – Всемирный день против кибер-цензуры, учреждённая усилиями международных организаций «Репортёры без границ» и «Международная амнистия».

Извечная проблема, связанная с представлениями о свободе распространения информации и любыми попытками ограничения этой свободы, была и остаётся одним из острых вопросов современного общества и предметом спора, который, очевидно, уже сохранит за собой право быть «вечным».

Испокон веков информация была тем явлением действительности, с которым неразрывно связана сущность человеческого разума. Человек любознателен по природе своей и обладание информацией, то есть определёнными сведениями или знаниями, в большинстве своём является предметом вожделения для человека.

Развитие представлений о свободе и правах человека издревле было связано и с решением вопроса о праве на информацию и её распространение. Однако уже тогда для части общества, а точнее для властных структур его и основополагающих систем, позволяющих функционировать государству, свободное распространение информации как таковое не всегда было возможным в понимании «абсолютная свобода», хотя такое понимание в корне своём ложно, конечно.

Мы прекрасно понимаем, что свобода всегда есть ограничение и возможность жить по определённым правилам или нормам. Абсолютная же свобода – есть хаос, ибо неограниченные права неизбежно станут причиной противоречий, дезорганизующим фактором, что само по себе противоречит понятию государства.

Сознательное ограничение свободы и прав человека было определяющим моментом в появлении государственности. Рамками для человека и общества, и, в свою очередь, для государства стали законы. И вот здесь возник вопрос, связанный с тем, кто эти законы «пишет». Легитимность законодательной власти, предоставленная ей избирателями, ещё не есть фактор легитимности тех правовых актов, которые будут этой властью созданы и по которым предстоит жить обществу. Однако, на данный момент только такая форма развития государства и общества существует и функционирует. Ничего другого, а точнее никакой более достойной альтернативы, общество за свою многотысячелетнюю историю создать не смогло. Точнее смогло: авторитарный и тоталитарный режимы, абсолютную монархию, военную диктатуру, при которых вопросы свободы решаются единолично или ограниченным кругом лиц, и только в их трактовке может существовать понятие «свобода».

Каждый режим, будь то тоталитарный, авторитарный или демократический по-разному относились к свободе и праву на владение информацией, свободе её распространения. Для властных структур основным поводом ограничения информационного пространства были и остаются стремления обезопасить существующий государственный строй, власть, а также государственную идеологию. Для современных демократических режимов ограничения в области распространения информации (цензура) в первую очередь вводятся с целью поддержания общественной безопасности, предотвращения экстремизма и терроризма.

С другой стороны, существует и понятие информационной этики, связанное с представлениями общества о морали и о том, какая информация может оказать негативное влияние на неразвитое или неустойчивое сознание детей, подростков (существуют определённые возрастные ограничения на ту или иную информацию, тематические ограничения и т.д.), с вопросом о том, защищать ли пользователей от ложной информации, от утечки в общий доступ личных данных и т.д. Именно здесь и кроется противоречивость проблемы, поднятой «Репортёрами без границ», так как отсутствие цензуры как таковой в интернете оставляет вопросы морали без внимания.

Средствами распространения информации в современном мире являются СМИ: печатные, телевизионные, электронные. Цензура присутствовала в них и раньше, но киберпространство, под которым понимается в первую очередь Интернет, долгое время оставалось для многих полем практически «абсолютной свободы». Здесь можно было найти ту информацию и ту её трактовку, которая вполне могла идти вразрез с государственной. Широта же спектра тематики информационного киберпространства вообще с трудом поддаётся анализу. С распространением Интернета появилось и понятие кибер-цензуры, когда под контроль государства попали многие веб-сайты, а в ряде стран вообще вся информация на стыке с внутренними интернет-сетями проходит контроль.

Именно против подобного и выступили представители международной организации «Репортёры без границ», учредив 12 марта памятную дату Всемирный день против кибер-цензуры. Активисты организации подчёркивают, что тотальный мониторинг сетей привёл к тому, что в тюрьмах оказались многие журналисты и активные пользователи интернета, открыто демонстрировавшие своё инакомыслие. Появилось даже понятие кибердиссидентства.

Активисты движения рассматривают слежку за пользователями сетей, вебсайтами и блогами правозащитников как открытое давление на правовое общество и существующие свободы. Они призывают ведущие поисковые системы отказаться от фильтрации, а также руководства всех стран хотя бы один раз в году отказаться от цензуры в интернете.

Тем не менее, проблемой остаётся та грань, которая делает вопросы свободного распространения информации противоречивыми.

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