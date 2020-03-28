В США запатентована первая стиральная машина

С тех пор, как человек стал носить одежду, перед ним встал вопрос о том, как ее стирать. Необходимость стирки белья существовала во все времена и у всех народов. Конечно, ручная стирка была всегда, но и история изобретения устройств, которые бы ее облегчали, начинается несколько столетий назад. Например, моряки применяли во время плавания такой способ: одежду прикрепляли канатом и кидали за борт, а морская вода с пеной хорошо смывала всю грязь с ткани. Или женщины, которые во время стирки терли белье о камни, для пущей эффективности используя в качестве абразива песок. А средства для стирки были известны еще с античных времен. При раскопках Древнего Рима нашли остатки мыла из золы и жира жертвенных животных.

Но все же, сотни лет стирка в основном производилась руками, и вот, наконец, в 18 веке вопросом создания устройства, способного облегчить и ускорить этот процесс, занялись вплотную. И в 1797 году было создано одно из таких приспособлений. 28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс (Nathaniel Briggs) из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой.

Следующее подобное изобретения было вновь запатентовано в США, в 1851 году – американец Джеймс Кинг изобрел стиральную машину с вращающимся барабаном, которая очень напоминала современную, только привод у нее был ручным. В последующие годы такие изобретения патентовались с завидной регулярностью, обрастая все новыми усовершенствованиями. Иногда ручная сила заменялась животной, как сделал один золотоискатель в Калифорнии. Он устроил общественную прачечную на базе стиральной машины, запускаемой 12 мулами. Важным и неотъемлемым атрибутом машины стали ручные валики для отжима белья, изобретенные в 1861 году, которые крепились на корпусе машины.

Процесс распространения и совершенствования стиральных машин все набирал обороты, и к 1875 году только в Америке было зарегистрировано более 2000 патентов на устройства для стирки. Не все идеи были жизнеспособными и получили дальнейшее развитие. Подлинный же отсчет эры стиральных машин начался с их серийного производства в 1900 году немецкой фирмой MIELE&CIE. И они пользовались высоким спросом, что сподвигло и другие компании заняться данным производством.

Революцией в развитии стиральных машин стало применение мотора – на первых порах это был или бензиновый двигатель внутреннего сгорания, или электродвигатель. Машины с электрическим приводом появились в 1908 году, а первая автоматическая стиральная машина появилась в 1949 году.

Год за годом стиральные машины становились все совершеннее – они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах… В общем, стали просто неотъемлемым атрибутом жизни современного человека. Также стоит отметить, что техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров над этими изделиями работали еще и дизайнеры. «Гадкий утенок» превратился в элегантный бытовой прибор, не только выполняющий широкий набор функций и упрощающий жизнь человеку, но и украшающий собой его жилище.

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