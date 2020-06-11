В 1996 году произошел взрыв в Московском метро

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Взрыв в московском метро 11 июня 1996 года — взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа мощностью 500—800 граммов в тротиловом эквиваленте, заложенного под сиденье вагона поезда метро, следовавшего от станции «Тульская» в сторону станции «Нагатинская». Взрыв произошёл поздним вечером.

Произошёл в торцевой части пятого вагона электропоезда посредством срабатывания часового механизма взрывного устройства. Взрывная волна была такой силы, что привела к вылету стекол в соседних вагонах и возникновению сильного задымления. Состав из семи вагонов, в котором находилось 250 человек, потерял управление. От взрыва один вагон был разрушен, другие повреждены. Все пассажиры были эвакуированы по тоннелю через станцию «Тульская». Пассажирам пришлось пешком добираться до ближайшей станции. В результате взрыва погибли 4 человека, пострадали 16 человек.

7 декабря 1997 года были задержаны двое подозреваемых в совершении теракта, имена которых не разглашались. По данным, которые приводит «Экспресс-Газета», ответственность на себя взяли чеченские террористы, однако другие источники не подтверждают эти сведения. Самые известные из полевых командиров чеченских сепаратистов того времени — Шамиль Басаев и Салман Радуев — не делали заявлений, что имеют отношение к этому теракту. По состоянию на 2001 год уголовное дело не было раскрыто.

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