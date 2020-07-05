Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство

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5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку.

По его настоянию железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила специальный поезд для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Средней Англии.

570 «друзей трезвости» погрузились в девять открытых вагонов. В дальнейшем в рекламных целях железные дороги стали предоставлять Куку скидки, которые позволяли организовывать развлекательные поездки и для людей с самыми ограниченными финансовыми возможностями. Поэтому клиентов были не сотни, а тысячи. Его экскурсии и путешествия основывались на очень действенном принципе: «Получение максимальной выгоды для максимального количества людей по минимальной цене».

Так было положено начало мировому групповому туризму. Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах появились маршруты по многим европейским городам. В 1865 году Кук открыл для соотечественников Новый Свет, а для американцев — родину их предков. Деятельность осуществлялась через агентство «Томас Кук и сын», первой конторы, специализирующейся на организации туристических поездок. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен.

Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность. Через пять десятков лет фирма «Томас Кук и сын» владела 84 отделениями, 85 агентствами, и её услугами воспользовались более 3 миллионов человек.

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