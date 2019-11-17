Суэцкий канал открыли для судоходства

На северо-востоке Египта 17 ноября 1869 года состоялась торжественная церемония открытия Суэцкого канала, соединившего Средиземное и Красное моря, для судоходства. Первой по каналу прошла яхта «Эгль», на борту которой находились французская императрица Евгения, супруга Наполеона III, и главный строитель канала – французский инженер виконт Фердинанд Мари де Лессепс.

На первых этапах строительных работ земляные работы проводились с использованием принудительного труда бедных слоев населения Египта. С технической точки зрения строительство, которое велось 11 лет, не было слишком сложным: это был просто ров длиной 163 км, безо всяких шлюзов. Тем не менее, проект этот буквально разорил Египет, и в 1876 году страна была объявлена банкротом. Это повлекло за собой установление над ней финансового контроля держав-кредиторов – Франции и Англии.

Канал оказал немедленное и неоценимое значение на мировую торговлю. Шестью месяцами ранее была введена в действие Первая Трансконтинентальная Железная Дорога, и весь мир можно было теперь обогнуть в рекордные сроки.

Канал позволил водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. До открытия канала, транспортировка осуществлялась путем разгрузки кораблей и сухопутной перевозкой между Средиземным и Красным морями. Канал сыграл также важную роль в экспансии и дальнейшей колонизации Африки.

На сегодняшний день Суэцкий канал является главным бюджетообразующим проектом Египта. По словам некоторых специалистов, канал дает стране даже больше средств, чем добыча нефти, и намного больше, чем развитая инфраструктура туризма.

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