Совершен теракт в переходе под Пушкинской площадью в Москве

8 августа 2000 года в Москве около 18 часов в подземном переходе на Пушкинской площади произошел взрыв. Это сработало безоболочное взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте. Самодельное взрывное устройство было начинено шурупами и винтами. Бомба была оставлена в хозяйственной сумке рядом с павильоном, где торговали часами.

В результате теракта погибли 13 человек – семь человек на месте и шестеро в больницах от полученных ран и ожогов. Еще более ста человек получили ранения.

По одной из версий, взрыв 8 августа явился результатом конфликта за право торговать в этом переходе. Теракт остался нераскрытым.

Почти сразу после взрыва вице-мэр Москвы Валерий Шанцев заявил, что не исключает запрета на торговлю в подземных переходах Московского метрополитена. Однако впоследствии вопрос о торговых павильонах решили по-другому – заменили легкие конструкции на огнеупорные.

На месте взрыва на 40-й день после трагического происшествия была установлена памятная доска в память о погибших, а два года спустя открыта мемориальная стена.

Мемориал представляет собой большую мраморную плиту темного цвета. По бокам установлены два мраморных факела, имитирующие вечный огонь. На специальном помосте внизу лежит кованая роза. На мраморной табличке начертаны слова «В память о погибших и пострадавших от террористического акта 8 августа 2000 года».

Источник: https://www.calend.ru/events/2796/